«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: прогноз Тимура Журавеля на матч Кубка Англии

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Саутгемптон».

Ставка: первый гол — «Саутгемптон» за 2.75.

«Ливерпуль» выиграл финал Кубка Лиги у «Челси», и от этого мы и будем отталкиваться, потому что Клопп был крайне недоволен плотным графиком и сказал, что ему против «Саутгемптона» в Кубке играть некем. Из посыла Юргена Клоппа нам и нужно исходить — такое количество травмированных, скорее всего, приведёт к тому, что у «Ливерпуля» будут проблемы.

«Саутгемптон» сейчас борется за выход в АПЛ. Команда бегущая, достаточно резвая, и вообще, они забивают в каждом матче.

«Ливерпуль» одолеет «Саутгемптон», скорее всего, дожмёт его в концовке. Но я вам предложу такую ставку – «Саутгемптон» забьёт первый гол в матче. Мне кажется, они попробуют использовать послефинальное похмелье «Ливерпуля», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».