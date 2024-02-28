Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: прогноз Тимура Журавеля на матч Кубка Англии

«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: прогноз Тимура Журавеля на матч Кубка Англии
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Саутгемптон».

Ставка: первый гол — «Саутгемптон» за 2.75.

«Ливерпуль» выиграл финал Кубка Лиги у «Челси», и от этого мы и будем отталкиваться, потому что Клопп был крайне недоволен плотным графиком и сказал, что ему против «Саутгемптона» в Кубке играть некем. Из посыла Юргена Клоппа нам и нужно исходить — такое количество травмированных, скорее всего, приведёт к тому, что у «Ливерпуля» будут проблемы.

«Саутгемптон» сейчас борется за выход в АПЛ. Команда бегущая, достаточно резвая, и вообще, они забивают в каждом матче.

Кубок Англии . 1/8 финала
28 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Саутгемптон
Саутгемптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» одолеет «Саутгемптон», скорее всего, дожмёт его в концовке. Но я вам предложу такую ставку – «Саутгемптон» забьёт первый гол в матче. Мне кажется, они попробуют использовать послефинальное похмелье «Ливерпуля», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android