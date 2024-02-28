«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: прогноз Тимура Журавеля на матч Кубка Англии

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Саутгемптон».
Ставка: первый гол — «Саутгемптон» за 2.75.
«Ливерпуль» выиграл финал Кубка Лиги у «Челси», и от этого мы и будем отталкиваться, потому что Клопп был крайне недоволен плотным графиком и сказал, что ему против «Саутгемптона» в Кубке играть некем. Из посыла Юргена Клоппа нам и нужно исходить — такое количество травмированных, скорее всего, приведёт к тому, что у «Ливерпуля» будут проблемы.
«Саутгемптон» сейчас борется за выход в АПЛ. Команда бегущая, достаточно резвая, и вообще, они забивают в каждом матче.
«Ливерпуль» одолеет «Саутгемптон», скорее всего, дожмёт его в концовке. Но я вам предложу такую ставку – «Саутгемптон» забьёт первый гол в матче. Мне кажется, они попробуют использовать послефинальное похмелье «Ливерпуля», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».
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