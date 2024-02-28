«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Саутгемптон».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.87.

«Ливерпуль» и «Саутгемптон» встретятся в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Не думаю, что у гостей тут есть хоть какие-то шансы. Даже если Клопп выпустит на поле молодёжь, мерсисайдцы все равно, скорее всего, победят.

«Ливерпуль» на днях провёл очень тяжёлый матч в рамках финала Кубка английской лиги. В противниках у команды был «Челси», который, конечно, «лёгкой прогулки» не дал «красным». Соперники бились почти на равных. Хотя стоит отметить, что подопечные Клоппа чуть больше контролировали игру. Они по итогу и забили в добавленное время – отличился ван Дейк.

Таким образом, «Ливерпуль» выиграл свой первый трофей после новости об уходе Клоппа по окончании сезона. Конечно, это был очень эмоциональный момент. Но вместе с тем мерсисайдцам уже через пару дней предстоит играть в рамках другого Кубка. Немецкий тренер уже заявил, что на поле выйдет много молодёжи, он часто критикует плотный график матчей.

Впрочем, пока проблем у «Ливерпуля» возникало не так много. Команда почти только выигрывает и претендует на победы во всех турнирах, в которых участвует. В АПЛ «красные» лидируют, опережая «Ман Сити» и «Арсенал». А вот Лига Европы вернётся уже в ближайшее время. Будет интересно посмотреть, справятся ли подопечные Клоппа с таким давлением.

«Саутгемптон» не лучшим образом провёл последние матчи – три проигрыша в четырёх встречах. Причём уступил клуб не самым сложным соперникам по Чемпионшипу — «Бристоль Сити» (1:3), «Халлу» (1:2) и «Миллуоллу» (1:2). В таблице турнира «святые» идут четвёртыми и уже немного отстают от соперников выше.

Да, «Ливерпуль» точно не выйдет на поле в основном составе. Помимо банальной усталости игроков, во время финала Кубка лиги клуб ещё и потерял пару футболистов из-за травм. С такими «красными» у «Саутгемптона» есть шанс. Но всё-таки в победу гостей я тут не сильно верю – они сами в последнее время слабо играли и много уступали», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».