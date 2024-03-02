«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.81.

«Ноттингем Форест» сыграет с «Ливерпулем» в рамках 27 тура чемпионата Англии. «Красные» все еще добывают сплошные победы, борются за победу в АПЛ. Не вижу причин, по которым они тут могут проиграть.

«Ливерпуль» неделю назад выиграл в Кубке лиги, в финале победив «Челси». Виктория многих удивила, так как команда Клоппа играла почти резервным составом, много молодых игроков. Но по-настоящему чемпионский характер проявили «красные», выиграли в дополнительное время. Символично, что победный гол у мерсисайдцев забил капитан и, наверное, лучший игрок клуба на данный момент – ван Дейк.

На неделе «Ливерпуль» еще играл с «Саутгемптоном» в Кубке Англии. Там тренерский штаб тоже выпустил на поле много молодежи. Но и тут серия побед команды не прервалась – на характере она выиграла со счетом 3:0. Представитель Чемпионшипа мог, на самом деле, забивать в начале встречи, но ему это не удалось, а потом «святые» немного расслабились, чем и воспользовался «Ливерпуль».

В Премьер-лиге команда Клоппа все еще является главным претендентом на победу. На хвосте сидят «Ман Сити» и «Арсенал», так что «красным» нельзя терять ни одного очка. У «Ноттингем Форест» другая ситуация. Команда идет на 17 месте и ведет борьбу за выживание – команды из зоны вылета отстают от нее не так сильно – на четыре балла.

И пока перспективы «лесников» выглядят не так хорошо. В последних турах клуб выиграл всего один раз – 2:0 с «Вест Хэмом», и так часто уступающим в последнее время. В остальных противостояниях подопечные Нуну Санту только теряли очки, часто проигрывая. На неделе команда еще встречалась с «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии и вполне могла даже вничью играть. «Красные дьяволы» выдали очередную невзрачную игру. Однако «лесники» своими моментами не воспользовались, проиграв с минимальным счетом 0:1.

Думаю, у хозяев поля тут шансов нет. Они пару дней назад провели не самый легкий матч в Кубке Англии. «Ливерпуль» же доказал, что даже своей молодежью способен обыгрывать самых разных противников. Сейчас на поле может выйти больше опытных игроков, ведь на кону – чемпионство в АПЛ», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».