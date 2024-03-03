«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 3 марта

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.70.

«Манчестер Сити» продолжает выступать на самом высоком уровне. Ничья с «Челси» недавно – единственная неудача «горожан» за долгое время. После неё клуб сдержанно обыграл «Брентфорд» и «Борнмут» (1:0 оба раза). А вот на неделе подопечные Гвардиолы просто разгромили «Лутон Таун» со счётом 6:2 в Кубке Англии. Конечно, отличная связка выходит из Де Брёйне и Холанда – они способны добыть победу почти в любом матче.

Всё ещё есть у «Сити» шансы на чемпионство в Англии. Да, клубу немного осложнила жизнь ничья с «Челси» — теперь «Ливерпуль» в таблице имеет минимальное преимущество в очках. Так что команде Гвардиолы ничего не остаётся, кроме как ждать неудач мерсисайдцев и самим только выигрывать.

А вот у «Ман Юнайтед» всё ещё есть шанс на финиш в еврокубковой зоне в этом сезоне. С 44 очками он идёт на шестом месте и уступает «Тоттенхэму» со строчки выше всего на три очка. Правда, у «шпор» ещё есть игра в запасе. Разрыв в очках мог бы быть минимальным, но «МЮ» на прошлых выходных довольно безвольно уступил «Фулхэму» (1:2).

В общем-то, такой же бесперспективный футбол, как с «дачниками», показала команда тен Хага на неделе в игре Кубка Англии с «Ноттингем Форест». Но там повезло – соперник не воспользовался своими моментами, а «Юнайтед» один свой сумел реализовать. Есть проблемы с реализацией у «красных дьяволов» — Хойлунд травмирован, а Рашфорд уже давно не обеспечивает свою команду голами. Также большое количество травмированных в защите у коллектива.

Я тут не вижу, за счёт чего «Юнайтед» может победить «Сити». Да, со стороны «горожан» может произойти недооценка – время от времени Гвардиоле приходится напоминать своим подопечным, что победа не даётся им просто так, нужно её «выгрызать». Однако это дерби. Думаю, «Манчестер Сити» в любом случае настроится на победу и без проблем её добудет», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».