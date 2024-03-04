«Динамо» Москва — «Динамо» Минск: ставка Владимира Плющева на встречу плей-офф КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Динамо» Москва за 1.73.

«2 марта в Петровском парке долгое время на льду было равенство. Обменявшись заброшенными шайбами в первом периоде, паритет был нарушен лишь на 52-й минуте матча. Счёт открыл Эрик О’Делл, минчане ответили точным броском Вадима Мороза. Ну а потом случилась шайба Дмитрия Рашевского, а уже окончательно склонили чашу весов в пользу москвичей Артём Ильенко и тот же Рашевский. 4:1.

Кстати, в этом сезоне подопечные Алексея Кудашова выиграли у команды Дмитрия Квартальнова уже пятую игру подряд. Да-да, в регулярке минчане проиграли своим соперникам все четыре матча. И вот пятое поражение. Нельзя сказать, что белорусский клуб категорически слабее российского. Хотя в своей истории минское «Динамо» уже проигрывало всухую серию плей-офф московским «одноклубникам». Может ли тот случай повториться? Вполне. Особенно если в понедельник хозяева опять одержат победу. Что им может помешать? Глобальных препятствий и непроходимых барьеров для этого нет. Просто нынешние минчане очень хорошо подходят под стиль игры российского клуба.

Московское «Динамо» одержит вторую победу и упрочит своё преимущество в серии», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».