«Интер» — «Дженоа»: прогноз Эдуарда Мора на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Дженоа».

Ставка: победа «Интера» с форой (-1.5) за 1.83.

«Обсудим заключительный матч очередного тура Серии А, в котором «Интер» дома примет «Дженоа». Миланский клуб сейчас в полном порядке. В последних четырёх матчах «Интер» забивал по четыре гола, причём в трёх играх ещё и не пропускал. Даже если бывают изменения в стартовом составе, то футболисты, выходящие на поле, играют не хуже, чем те, что в предыдущем матче. «Интер» сейчас в полном порядке, бежит и что называется на ходу.

На данный момент у миланской команды удобный график. В основном играют через четыре дня на пятый. Есть время отдохнуть футболистам и на их физическую готовность пока ничего не влияет.

«Дженоа» располагается в середине таблицы. Недавно удалось отобрать очки у «Наполи», но в том матче неаполитанцы были совсем плохи, чем и воспользовался «Дженоа». Против такого «Интера» уже не будет никаких шансов. «Интер» выиграет и выиграет уверенно. Скорее всего, забьёт три-четыре гола, а Лаутаро Мартинес снова отметится.

Отметим, что в последних 13 матчах «Интер» выиграл 12 раз и однажды сыграл вничью, как раз во встрече с «Дженоа». Однако сейчас дома «Интер» наверняка возьмёт реванш», — приводит слова Мора «РБ Спорт».