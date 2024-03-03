«Интер» — «Дженоа». Симоне Индзаги предвкушает скудетто

«Нерадзурри» выиграли в чемпионате Италии три матча кряду со счётом 4:0. Гостям мало не покажется.

4 марта состоится матч 27-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Дженоа». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.27. Успех генуэзцев оценён экспертами в 13.50. Ставки на ничью принимаются за 6.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Интер» — «Дженоа» 4 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Интер» — «Дженоа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.17. Поставить на «обе забьют» можно за 2.40.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Дженоа» (04.03.2024)

Позади первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, а также 26 туров Серии А. На 4 марта запланирована встреча, которая завершит программу 27-го тура итальянского первенства. На стадионе «Сан-Сиро» в Милане местный «Интер» встретится с «Дженоа». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

«Интер» проводит фантастический сезон. Он проиграл только 1 из 26 матчей в Серии А, а также три раза сыграл вничью. За этот период подопечные Симоне Индзаги пропустили только 12 мячей, а забили целых 67. Таким образом, они вышли на первое место среди самых забивающих команд топ-5 лиг.

Матч последнего тура с «Аталантой» (4:0) стал для миланцев четвёртым подряд в первенстве, в котором они забили четыре мяча. Один из голов записал на свой счёт Федерико Димарко. Он вошёл в топ-4 защитников из пяти лучших чемпионатов Европы, имеющих на своём счету не менее 10 результативных действий в лиге (четыре забитых мяча и шесть голевых пасов).

Также во встрече с «Аталантой» очень красивый гол забил Лаутаро Мартинес. Пробив с разворота левой ногой, он попал впритирку со штангой. Голкипер соперника даже не прыгнул. Всего аргентинец принял участие в 24 встречах в текущем розыгрыше чемпионата Италии, забил 23 мяча и отдал две результативные передачи.

«Нерадзурри» продолжают демонстрировать безупречный доминирующий футбол и преуспевать в различных турнирах. Не так давно они выиграли Суперкубок Италии, победив в финале «Наполи» (1:0). Ещё подопечные Индзаги обыграли в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» (1:0).

Для «Дженоа» сезон тоже складывается совсем неплохо. Ещё в прошлом сезоне он выступал во втором по значимости дивизионе Италии, а теперь располагается в середине турнирной таблицы Серии А — на 12-м месте. Отрыв от идущей в зоне вылета «Вероны» весьма внушительный — 13 очков.

При этом генуэзцы набрали отличный ход. В последних 11 встречах в чемпионате Италии они уступили лишь «Аталанте» (1:4). Плохо только, что ничьих многовато — целых шесть штук. Победили красно-синие «Сассуоло», «Салернитану», «Лечче» (во всех трёх случаях 2:1) и «Удинезе» (2:0).

За этот период времени «грифоны» пропустили всего 11 голов. Даже для «Ювентуса», «Интера», «Болоньи» и «Наполи» (все три игры закончились со счётом 1:1) оказалось непростой задачей вскрыть их надёжную оборону. Всё благодаря Альберто Джилардино, отдающему предпочтение схеме с пятью защитниками.

В 26 матчах в чемпионате Италии команда из Генуи пропустила только 31 гол. Впрочем, у Хосепа Риеры было немало работы. Суммарно в ранее упомянутых играх с «Юве», «Интером», «Болоньей» и «Наполи» он совершил 21 сейв. Если бы не голкипер, результаты были бы на порядок хуже.

Также стоит отметить, что из-за уклона в оборону у красно-синих сильно страдает результативность. Они очень редко создают опасные моменты. В 26 встречах в Серии А «грифоны» забили только 28 голов, причём бо́льшая их часть пришлась на долю андердогов.

Поставить на победу «Интера» в предстоящей встрече с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Семь из девяти последних очных встреч закончились именно так. Две другие проходили в Генуе и ознаменовались ничейными результатами.

Миланцы уступили только в 2 из 36 матчей во всех официальных турнирах, а также шесть раз сыграли вничью. За этот период времени они пропустили только 19 мячей, а забили 81. «Нерадзурри» семимильными шагами идут к скудетто, которое станет для них 20-м в истории.

В преддверии встречи Симоне Индзаги отметил, что «змеи» демонстрируют приличную по качеству игру не первый год. Под руководством бывшего защитника «Лацио» они выиграли пять турниров, а также по итогам прошлого сезона добрались до финала Лиги чемпионов. Обыграть на своём поле «Дженоа» со счётом 2:0 тоже вполне могут.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Интер» — «Дженоа» 4 марта 2024 года

«Интер» внушает страх в сердца соперников. Он побеждает всех подряд и очень много забивает. Думается, на домашнем стадионе миланцы уверенно обыграют «Дженоа». «Грифоны» проводят хороший сезон и редко пропускают, однако таким «нерадзурри» у них вряд ли получится навязать борьбу. История очных встреч и показатели всецело на стороне «змей».

Ставка: победа «Интера» с форой (-1.5) за 1.82.