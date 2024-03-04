«Интер» — «Дженоа»: прогноз Андрея Лаврентьева на игру Серии А

Известный журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Дженоа».

Ставка: сухая победа «Интера» за 1.90.

«Интер» и «Дженоа» закрывают 27-й тур Серии А. «Нерадзурри» продолжают триумфальное победное шествие. В среду обыграв «Аталанту» (4:0), «Интер» оформил 11-ю победу в 11 матчах в нынешнем календарном году. Ещё более страшная статистика: в девяти последних встречах миланский клуб пропускал лишь однажды, победив в гостях «Рому» 4:2. В остальных играх, включая небанальные противостояния с «Ювентусом», «Атлетико» и «Аталантой», оборона «Интера» сохранила ворота в неприкосновенности.

«Дженоа» комфортно расположился в таблице на 12-й позиции, в восьми очках от ближайшего преследователя. Команда играет без блеска, но стабильно: в семи из восьми матчей в 2024 году генуэзцы брали очки, хотя победили только два раза.

А знаете, какую последнюю команду не смог обыграть «Интер»? Именно «Дженоа», 29 декабря в гостевом матче первого круга. Думаю, для «нерадзурри» это станет дополнительной мотивацией, тем более что до ответного матча с «Атлетико» ещё больше недели, а Индзаги явно хочет отпраздновать победу в чемпионате как можно раньше», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».