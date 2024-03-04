«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на игру АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал» в 27-м туре английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-2) за 1.77.

«У «Арсенала» был досадный сбой в Лиге чемпионов, когда уступили в гостях «Порту». Но там ещё всё можно изменить. И эта неудача не сбила «Арсенал». Разнесли «Ньюкасл» с лёгкостью. Сейчас матч с «Шеффилдом», который не ровня лондонцам. Судьба его предрешена, на мой взгляд. Надо 11 очков отыграть, чтобы не вылететь. Задача невыполнимая. Понятно, что при своих болельщиках игроки «Шеффилда» будут упираться, будут стараться выигрывать. Но против «Арсенала» у них это точно не получится.

Не так много потерь у команды Артеты. С атакой полный порядок. Учитывая, сколько лондонцы создают и реализуют, здесь можно ждать крупной победы «Арсенала». Ставлю на него с форой (-2). Разница слишком велика между этими соперниками. И состояние сейчас кардинально разнится», — приводит слова Титова «РБ Спорт».