Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на игру АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на игру АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал» в 27-м туре английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-2) за 1.77.

«У «Арсенала» был досадный сбой в Лиге чемпионов, когда уступили в гостях «Порту». Но там ещё всё можно изменить. И эта неудача не сбила «Арсенал». Разнесли «Ньюкасл» с лёгкостью. Сейчас матч с «Шеффилдом», который не ровня лондонцам. Судьба его предрешена, на мой взгляд. Надо 11 очков отыграть, чтобы не вылететь. Задача невыполнимая. Понятно, что при своих болельщиках игроки «Шеффилда» будут упираться, будут стараться выигрывать. Но против «Арсенала» у них это точно не получится.

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
04 марта 2024, понедельник. 23:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не так много потерь у команды Артеты. С атакой полный порядок. Учитывая, сколько лондонцы создают и реализуют, здесь можно ждать крупной победы «Арсенала». Ставлю на него с форой (-2). Разница слишком велика между этими соперниками. И состояние сейчас кардинально разнится», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Ещё одна крупная победа?
«Шеффилд» — «Арсенал». Артета продолжит акт устрашения
«Шеффилд» — «Арсенал». Артета продолжит акт устрашения
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android