«Шеффилд» — «Арсенал». Артета продолжит акт устрашения

4 марта состоится матч 27-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.16. Шансы «клинков» оцениваются в 16.50. На ничью дают коэффициент 7.90.

Коэффициенты букмекеров на матч 27-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал» 4 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.03. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.01. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.13.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал» (04.03.2024)

Матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал» состоится 4 марта 2024 года и пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в городе Шеффилд. Стартовый свисток раздастся в 18:00 мск. Будет интересно, ведь наступает судьбоносный отрезок сезона для каждой из команд.

«Клинки» неудачно проводят этот сезон и, вполне вероятно, вскоре окажутся первым клубом, который официально оформит вылет из АПЛ. Сложно выделить один или два основных фактора, которые привели на первый взгляд крепкую по составу команду к такому плачевному исходу. Скорее всего, провалил подготовительный период предыдущий тренерский штаб.

«Шеффилд» старался играть в контроль мяча на старте сезона, но выходило это крайне невразумительно. В защите образовывались свободные зоны, которые приводили к грубым ошибкам. Уже 66 мячей пропустили «клинки» — это худший результат в этом розыгрыше АПЛ.

Практически ничего не получалось и в позиционном нападении. Тренерский штаб пробовал различные варианты, но результат оказался слабым. Наконец, руководство приняло решение заменить наставника, и в декабре 2023-го клуб возглавил Крис Уайлдер. Он немедленно исправил схему на оборонительную и несколько взбодрил команду, но эффект новизны быстро испарился.

В 26 турах «Шеффилд» набрал всего 13 очков и находится на последнем месте таблицы АПЛ. Единственное светлое пятно в игре «клинков» в последнее время — это выездная победа в матче с «Лутоном» со счётом 3:1. Но и этот импульс не позволил коренным образом изменить ситуацию.

В свою очередь, «Арсенал» ведёт борьбу на двух направлениях: за титул в АПЛ и в плей-офф Лиги чемпионов. Главный тренер Микель Артета оказался мастером тактических схем и многому научился у Хосепа Гвардиолы, работая его помощником в «Ман Сити». «Канониры» умело используют несколько схем, надёжно обороняются и эффективны в позиционном нападении.

У «Арсенала» глубокий состав, который позволяет тренерскому штабу органично проводить ротацию. Травмы лидеров не выбивают Артету из привычной колеи, поскольку на каждую важную позицию у него есть минимум два топовых футболиста. Тем не менее наставник в интервью заявил, что хорошо знает стиль «клинков» и готов к тяжёлой игре.

Среди системообразующих игроков «Арсенала» стоит выделить Мартина Эдегора, Букайо Саку и Деклана Райса, трансфер которого наделал много шума минувшим летом. Для тренерского штаба «клинков» важно обратить внимание на этих футболистов, иначе они сумеют решить ключевой эпизод в пользу «канониров».

Важная роль в команде и у бывшего игрока «Уфы» Александра Зинченко. Он является основным выбором на позицию левого защитника, но часто страдает от травм. Источники сообщают, что руководство планирует продлить трудовое соглашение с лидером «Арсенала».

«Канониры» в последних встречах АПЛ великолепно играют в позиционном нападении, создают опасные моменты и забили много мячей. В свою очередь, подопечные Криса Уайлдера слабо выступили в обороне и дома пропустили 36 мячей в этом сезоне чемпионата Англии. Рассмотрим ставку на победу «Арсенала» и тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.22. Последняя очная встреча завершилась со счётом 5:0 в его пользу.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал» 4 марта 2024 года

Для Артеты наступает решающая стадия сезона. Его подопечные на пике формы и решают большие задачи в АПЛ и Лиге чемпионов. «Шеффилд» находится в системном кризисе, который затронул все линии, и вряд ли улучшит результаты в ближайшее время. Поэтому наша ставка на победу «Арсенала» и тотал больше 3.5 мяча.

Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 3.5 мяча за 2.22.