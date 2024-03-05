«Лада» — «Авангард»: во сколько матч Кубка Гагарина, какой счёт в серии, ставки и прогнозы

5 марта состоится третий матч плей-офф КХЛ «Лада» — «Авангард». Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу омичей можно с коэффициентом 1.86, а шансы тольяттинцев оценили в 3.70. Ничья в основное время доступна за 4.20.

Аналитики считают, что третья встреча серии «Лада» — «Авангард» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.87, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.94. Ставки на победу омичей с учётом ОТ принимают за 1.49. Если тольяттинцы в итоге выиграют матч, сыграет коэффициент 2.68.

В первой встрече серии тольяттинцы по всем параметрам уступили «Авангарду» на выезде и заслуженно проиграли со счётом 1:5. Ничего не получалось в обороне, и слабо сыграл голкипер Владислав Подъяпольский.

Во второй игре тольяттинцы слаженно прессинговали и на контратаках забросили две шайбы. Только высокое индивидуальное мастерство Томаша Юрчо, Дамира Шарипзянова и Владимира Ткачёва не позволило им победить в основное время. В овертайме «Ладу» покинули силы и Иван Николишин забил решающий гол. «Авангард» победил (3:2 ОТ) и ведёт в серии — 2-0.