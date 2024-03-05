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«Лада» — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина

«Лада» — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Лада» – «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 1.87.

«Пожалуй, лишь только в этой паре пока обходится без неожиданностей. И вопрос на данный момент стоит так – сумеет ли «Лада» забрать у «Авангарда» хотя бы одну игру. Где же это ещё делать, если не у себя на льду?

После крупного фиаско в первой встрече (1:5) «вазовцы» всё же сумели навязать борьбу омичам во второй. Более того, шайбы, заброшенные Никитой Попугаевым и Егором Бабенко с интервалом менее чем две минуты, долгое время оставляли команду Олега Браташа лидером матча. И всё же подгоняемые своими великолепными болельщиками, подопечные Михаила Кравца сумели вытащить и этот матч. В третьем периоде за 46 секунд Томаш Юрчо и Дамир Шарипзянов перевели игру в овертайм. А уже там Иван Николишин не дал долго засидеться трибунам. 3:2 и «Авангард» приехал в Тольятти в статусе явного фаворита.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
05 марта 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Наверняка гости сумеют избежать ошибок, которые они совершили во втором поединке. И будут действовать, что называется, по обстоятельствам. А главное, сибиряки выйдут на лёд с чувством полной уверенности в собственных силах. Уж если они вытянули такой сложный матч 3 марта, то им всё по плечу. «Авангард» выйдет победителем в этом поединке», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

Ещё один прогноз на матч:
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«Лада» — «Авангард», третий матч. Ткачёва и Буше ждёт особый приём
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