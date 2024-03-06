«Манчестер Сити» — «Копенгаген»: гарантированный фрибет 2222 рубля к матчу Лиги чемпионов

6 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Копенгаген». Начало игры — в 23:00 мск. Ты можешь получить гарантированный фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок».

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В первом матче, несмотря на то что он проходил в Дании, «Манчестер Сити» одержал уверенную победу со счётом 3:1. Таким образом, он установил уникальное достижение. «Горожане» стали первой в истории командой, которой удалось забить три и более мячей в семи матчах Лиги чемпионов подряд.

В предстоящей встрече у подопечных Хосепа Гвардиолы есть отличная возможность улучшить достижение. После непродолжительного спада «Манчестер Сити» набрал потрясающий ход. В чемпионате Англии он не проигрывает уже 12 матчей кряду. Ничьих при этом всего две.

Для «львов» сезон в принципе складывается не лучшим образом. Они располагаются на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Дании. Отставание от лидирующего «Мидтьюлланна» составляет три очка, но в ближайшем будущем может увеличиться.

У подопечных Якоба Неэструпа наблюдается спад. В последних шести турах в датской Суперлиге они победили только «Силькеборг» (3:0) и «Норшелланн» (2:0). Также «львы» сыграли вничью с «Брондбю» (0:0). Уступили они «Виборгу» (0:2), Орхусу (1:2) и как раз «Мидтьюлланну» (0:2).

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