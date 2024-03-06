«Ман Сити» — «Копенгаген»: прогноз Константина Генича на матч плей-офф Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Копенгаген» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 6.5 углового за 1.9.

«Манчестер Сити» практически решил задачу по выходу в четвертьфинал. 3:1 победа в Копенгагене — это очень комфортное и серьёзное преимущество для команды Пепа Гвардиолы. Да, много эмоций «Сити» оставил в матче с «Юнайтед», выиграли 3:1, волевая победа. Фоден – красавец, Холанд – красавец. Кому даст сыграть Гвардиола в этом матче? Это пока большой вопрос, потому что нагрузка серьёзная была. Там и недавний матч с «Лутоном» в Кубке тоже стоит отметить. Но вообще, голы «Сити» забивает, причём забивает много в последних матчах. Поэтому, конечно, «Копенгагену» будет максимально сложно.

Здесь можно играть и «Сити» с форой, например, что они должны выигрывать убедительно у «Копенгагена». Либо от «Копенгагена» плясать, что крупного поражения не будет. Но я пошёл по статистике — посмотрел, как «Сити» играет в домашних матчах, и не только в домашних. Как всегда, «Сити» очень много атакует и флангами, и через центр, зарабатывает огромное количество угловых. Думаю, что и здесь угловых должно быть в достатке. В последнем матче с «Манчестер Юнайтед» 15 угловых «Сити» заработал.

Мне кажется, «индивидуальный тотал больше 6.5 углового» «Сити» пробить в ответном матче с «Копенгагеном» должен. На этом варианте и остановлюсь за 1.9», — приводит слова Генича «РБ Спорт».