«Спарта» — «Ливерпуль»: получи гарантированный фрибет 2222 рубля к матчу Лиги Европы!

7 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Спарта» — «Ливерпуль». Начало игры — в 20:45 мск. Ты можешь получить гарантированный фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

«Спарта» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Чехии. Отрыв от занимающей вторую строчку «Славии» составляет четыре очка. Подопечные Брайана Приске Педерсена проиграли только 1 из 23 матчей в первенстве, а также три раза сыграли вничью. За этот отрезок времени они пропустили 15 мячей, а забили 55.

На международной арене дела у команды из Праги идут не так здорово, как в чемпионате страны. Из Лиги чемпионов она вылетела, проиграв в третьем квалификационном раунде «Копенгагену» (0:0 и 3:3, по пенальти 2:4). До 1/16 финала Лиги Европы «Спарта» добралась не без удачи.

«Ливерпуль», в свою очередь, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. Отрыв от занимающего вторую строчку «Манчестер Сити» составляет одно очко. Подопечные Клоппа имеют неплохие шансы выиграть квадрупл. Они преуспевают во всех турнирах.

Совсем недавно мерсисайдцы стали обладателями Кубка лиги Англии. В финале они победили «Челси» (1:0 ДВ). Интересно, что Клопп выпустил на матч далёкий от основного состав. Он дал шанс молодым игрокам, и они полностью оправдали его доверие. Особенно здорово выступил Кивин Келлехер. Он совершил девять сейвов.

Зарегистрируйся и получи гарантированный фрибет от «Лиги Ставок» 2222 рубля!

Реклама. Рекламодатель: ООО «ПМБК»