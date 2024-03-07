«Аякс» — «Астон Вилла»: когда матч Лиги конференций, во сколько начало, прогнозы и ставки

7 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги конференций «Аякс» — «Астон Вилла». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бирмингемцев можно с коэффициентом 1.70. Успех амстердамцев оценён в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Аналитики уверены, что матч «Аякс» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

«Аякс» демонстрирует невнятную игру и проваливается во всех турнирах. В шести матчах группового этапа Лиги Европы он победил только афинский АЕК (3:1). Вничью подопечные Джона вант Схипа сыграли с ним же (1:1) и «Марселем» (3:3). Уступили они «Брайтону» (дважды по 0:2) и провансальцам (3:4).

В чемпионате Нидерландов амстердамцы занимают непривычную пятую строчку. Отставание от лидирующего ПСВ составляет аж 27 очков, а от идущего на втором месте «Фейеноорда» — 17 очков. «Аякс» выиграл только 11 из 24 матчей в первенстве и шесть раз сыграл вничью. Из Кубка страны он вылетел, уступив ещё на стадии 1/16 финала «УСВ Херкулес» (2:3).

У «Астон Виллы» дела идут гораздо лучше. Она стремительно прогрессирует под руководством Унаи Эмери. Испанскому специалисту, когда-то возглавлявшему московский «Спартак», удалось изменить команду из Бирмингема до неузнаваемости. Из середняка она превратилась в одного из претендентов на попадание в зону Лиги чемпионов.

«Львы» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице АПЛ. Отставание от располагающегося на третьем месте «Арсенала» составляет шесть очков. Обыграв в матче 25-го тура «Фулхэм», бирмингемцы повторили рекорд «Ливерпуля» в матчах с лондонскими клубами в первенстве. Победа стала для них 10-й кряду во встречах с командами из столицы Великобритании.