«Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на игру чемпионата России

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА с форой (0) за 1.88.

«Достаточно интересная игра. Как мне кажется, с учётом того, что армейцы устроили в последнем матче, честно говоря, это торжество абсолютного непрофессионализма. Все хихикали целую неделю, сколько очков ЦСКА теряет, когда ведёт в счете, и все могут вспомнить за последние годы не один, да и не два таких матча. Но то, что случилось в игре с «Оренбургом», это просто безобразие, абсолютно. ЦСКА в своё время в матче со «Спартаком» отыгрался, когда Давид Янчик сравнял счёт на 94-й минуте. В общем, эту историю все помнят, всё то же самое армейцы повторили вместо того, чтобы просто доиграть последнюю минуту, они подарили мяч сопернику. Они подарили сопернику штрафной, с которого, собственно, и пришёл этот гол.

Я думаю, что это сильный удар по ЦСКА. Я думаю, что это должно привести их немножко в чувство, в осознание того, что снова начался профессиональный футбол. Это больше не контрольные игры на сборах, а серьёзные матчи, турнирные.

Поэтому я жду от ЦСКА реакции на то, что произошло в матче с «Оренбургом». Я считаю армейцев фаворитами. Я думаю, что самая лучшая ставка — ЦСКА с форой (0) и коэффициентом 1.88. В случае ничьей будет расход», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».