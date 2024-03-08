Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну: коэффициенты и ставки, где покажут, время начала

8 марта в Эр-Рияде (Саудовской Аравии) состоится долгожданный турнир по профессиональному боксу Knockout Chaos. В главном бою вечера бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа будет драться с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Начало боя запланировано на 1:00 мск.

Поединок Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну официально на территории России показывать не будут.

Эксперты считают фаворитом Джошуа и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.33. Шансы Нганну оценили в 3.60. Аналитики считают, что бой не дойдёт до судейского решения: тотал больше 9.5 раунда оценён в 2.52, а тотал меньше 9.5 раунда – 1.46.

Поставить на то, что поединок завершится нокаутом, можно с коэффициентом 1.47, а если по очкам – 2.75. Ставки на победу Джошуа досрочно принимают за 1.95, а если Нганну выиграет нокаутом сыграет 4.60.

Букмекеры также представили дополнительную линию. Например, на победу Джошуа ударом по печени они предлагают коэффициент 10.0, а если таким способом выиграет Нганну – сыграет 40.0.