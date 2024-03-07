Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну. Поражения от Усика покажутся пустяком

С 8 на 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Кингдом Арене» состоится турнир профессионального бокса Knockout Chaos. В главном событии вечера экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну подерётся с экс-чемпионом мира по трём версиям Энтони Джошуа. Начало боя 9 марта в 1:00 мск.

Коэффициенты и ставки на бой Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну

Эксперты считают фаворитом Джошуа и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.33. Шансы Нганну оценили в 3.60. Аналитики считают, что бой не дойдёт до судейского решения: тотал больше 9.5 раунда оценён в 2.52, а тотал меньше 9.5 раунда – в 1.46.

Где смотреть бой Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну

Поединок Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну официально на территории России показывать не будут.

Анализ и прогноз на бой Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну (09.03.2024)

8 марта в Эр-Рияде (Саудовской Аравии) состоится долгожданный турнир по профессиональному боксу Knockout Chaos. В главном бою вечера бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа будет драться с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Начало 9 марта – не ранее 1:00 мск.

Эй Джей успел многого достичь в свои 34 года, но не все признают его одним из сильнейших боксёров. В 2012 году он стал олимпийским чемпионом, а затем дебютировал в первом профессиональном поединке в тяжёлой весовой категории. Так он начал свою победную серию длиной в 22 боя.

За это время он отправлял в нокаут таких известных боксёров, как Владимир Кличко (в 11-м раунде) и Александр Поветкин (в седьмом раунде). Единственную за это время победу по очкам Джошуа одержал в поединке с Джозефом Паркером. Таким образом, в 2019 год Энтони входил как обладатель титулов чемпиона по версиям WBA Super, IBO, IBF и WBO.

Британец утратил все пояса, проиграв Энди Руису нокаутом в седьмом раунде, но незамедлительно взял реванш, выиграв по очкам. После ещё одной победы Эй Джей столкнулся с Александром Усиком, утратив все свои титулы. Для него это был удар, и боксёр долгое время не мог справиться со своим подавленным психологическим состоянием, пока не состоялся реванш.

Правда, он вновь проиграл, но уже раздельным судейским решением, и ушёл в долгосрочный отпуск. Многие считали, что Энтони уже не сможет восстановиться и не вернётся на ринг прежним. Вот только всё-таки характер у него есть, и за 2023 год он одержал три победы кряду. Сначала Джошуа выиграл по очкам у Джермейна Франклина, затем нокаутировал в седьмом раунде Роберта Хелениуса и победил остановкой угла Отто Валлина в пятом раунде.

Эй Джей берёт соперников своей мощью и антропометрией. Почти два метра роста, огромный размах рук и сильные удары – о таких физических данных некоторым боксёрам остаётся только мечтать. Несмотря на свои габариты, он обладает отличной скоростью, благодаря которой на дистанции чаще всего доносит удары до соперников. Его правый прямой запомнили многие спортсмены, с которыми он выходил в ринг.

Фрэнсис Нганну старше своего соперника почти на три года и в боксе является новичком. Однако за счёт своей медийности и огромной популярности получает поединки с очень известными спортсменами, не раз примерявшими на себя чемпионские пояса. Камерунец дебютировал в UFC в 2015 году. Спустя шесть побед подряд, в числе которых был нокаут года, когда он апперкотом выиграл у Алистара Оверима в 2017-м, он получил чемпионский бой.

Вот только Хищник проиграл Стипе Миочичу единогласным решением судей, а затем потерпел и второе поражение подряд – в бою с Дерриком Льюисом. На восстановление Фрэнсису потребовалось совсем немного времени, и он выиграл четыре поединка подряд нокаутами в первых раундах.

После этого Нганну взял реванш у Стипе Миочича, победив его нокаутом во втором раунде и взяв титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Камерунец провёл всего одну защиту, победив Сириля Гана единогласным решением судей. Затем Хищник решил, что его не устраивает контракт и со скандалом покинул сильнейшую лигу мира, подписав соглашение с PFL.

Фрэнсис ещё в молодости вдохновлялся поединками Майка Тайсона, поэтому мечтал выступить по правилам бокса с Тайсоном Фьюри. Непобеждённый британец принял вызов, а в Саудовской Аравии незамедлительно организовали им бой. Это был первый профессиональный опыт Нганну в боксе, и вопреки всем критикам он проявил себя просто великолепно. Хищник был близок к тому, чтобы одержать победу.

Он не раз пугал публику своими мощными ударами, перебивал чемпиона мира, но судьи отдали победу Фьюри. По правде говоря, решение спорное и далеко не все согласились с ним. Более того, Фрэнсис провёл в ринге все 12 раундов и показал нешуточную выдержку, несмотря на то что до этого никогда не проверял себя на таких дистанциях.

У Хищника не отнять его физической природной силы, он тоже высокий и обладает внушительными габаритами. При этом Нганну уже показал, что его не пугают 12-раундовые поединки, а ещё он хорош в тайминге. Причём любой его коварный удар может стать последним бою. Также не будем забывать, что боксу Фрэнсиса обучал сам Майк Тайсон. Почему бы камерунцу не совершить сенсацию и не выиграть у Джошуа? Ставки на его победу принимают за 3.60.

Прогноз и ставки на бой Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну 9 марта 2024 года

Эй Джей давно не дрался с бойцами подобного уровня. Нганну хоть и является новичком в профессиональном боксе, но то, что он уже показал в поединке с Тайсоном Фьюри, заслуживает как минимум уважения. К тому же Джошуа психологически неустойчивый, и тот факт, что он может проиграть бойцу ММА, способен оказать на него лишнее давление и заставить лезть на рожон. В таком случае Фрэнсис использует весь свой арсенал ударов, скорость и получит преимущество. Наша ставка на сенсационную победу Хищника.

Ставка: победа Фрэнсиса Нганну за 3.60.