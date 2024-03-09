Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени: по какому каналу смотреть, коэффициенты и прогнозы

С 9 на 10 марта в Майами (США) на «Касейя Центр» состоится турнир UFC 299. В соглавном поединке бывший временный чемпион Дастин Порье встретится с Бенуа Сен-Дени. Начало поединка – не ранее 7:45 мск.

Поединок Дастин Порье – Бенуа Сен-Дени можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч!».

Эксперты считают фаворитом Сен-Дени и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.52. Шансы Порье оценили в 2.60. Вероятность ничьей – 56.0. Аналитики считают, что бой не дойдёт до судейского решения: тотал больше 4.5 раунда оценён в 3.50, а тотал меньше 4.5 раунда – в 1.28.

Если Порье выиграет бой бэкфистом, сыграет коэффициент 75.0. На победу Дастина ударом локтя дают 28.0. Шансы Сен-Дени победить ударом с разворота ногой оценили коэффициентом 100.