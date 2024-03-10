«Трактор» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на матч плей-офф КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.40.

«Увлекательная серия между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» может закончиться в Челябинске.

8 марта команды провели пятый матч в Уфе. В состав команды Алексея Заварухина на эту игру влился силовой форвард Чарльз Робинсон. И он не стал драться, а открыл счёт в матче! Джош Ливо через несколько минут забросил ответную шайбу. А исход этого важнейшего в серии поединка решил Максим Шабанов. Пожалуй, на сегодняшний день главная звезда «Трактора» принёс победу челябинцам на 55-й минуте. 2:1, и «Трактор» вышел в этом противостоянии вперёд — 3-2.

Но как-то не очень верится, что всё в этой паре закончится в шестом матче. Наверное, опять будут драки, минимум заброшенных шайб и невероятные эмоции. Уфимцам отступать некуда. Для них в Челябинске наступит момент истины. И подопечные Виктора Козлова сделают всё возможное и даже чуть больше, чтобы продлить эту серию до максимально возможного количества игр.

«Салават Юлаев» победит, и положение станет равным», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».