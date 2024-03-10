«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТМ 3.5 за 3.80.

«Ливерпуль» против «Манчестер Сити». Фантастический сезон выдают оба коллектива, почти что делят первое место АПЛ. Но всё же я тут больше склоняюсь к успеху «горожан».

«Манчестер Сити» в двух последних матчах выигрывал со счётом 3:1. Но это были две разные игры. В дерби с «Ман Юнайтед» команда Гвардиолы долго не могла забить первый мяч, ещё и пропустив в первом тайме. Во второй 45-минутке Фоден решил исход встречи, забив издали. Дальше забили ещё дважды.

Через несколько дней на своём стадионе подопечные Гвардиолы уже принимали «Копенгаген» в рамках ответного матча 1/8 финала ЛЧ. Казалось, что «Сити» сыграет не так активно, у него было преимущество в два мяча. Но на этот раз манкунианцы решили закрыть для себя все вопросы сразу – к девятой минуте счёт был уже 2:0. Третий мяч под конец тайма забил Холанд.

В целом «Манчестер Сити» сейчас выглядит как фаворит и Лиги чемпионов, и Премьер-лиги. Хотя в обоих турнирах он не единственный клуб, претендующий на победу. Если говорить об АПЛ, то, конечно, номинально сейчас «Ливерпуль» — главный фаворит. Команда Клоппа лидирует с минимальным отрывом от «горожан» и «Арсенала».

Но я бы не сказал, что в последних матчах «Ливерпуль» всегда выигрывал так же уверенно, как «Ман Сити». Нет, 5:1 со «Спартой» Прага в Лиге Европы и 3:0 с «Саутгемптоном» в Кубке Англии выглядят весьма убедительно. Но вот в других встречах недавно «красные», можно сказать, побеждали «на тоненького». «Ноттингему» в прошлом туре АПЛ клуб забил в самой концовке (1:0), а у «Челси» в финале Кубка лиги ему удалось выиграть только в дополнительное время – 1:0.

И причина таких неуверенных побед команды Клоппа очевидная – большое количество травмированных. «Ливерпуль» задействует свою молодёжь, которая, конечно, рвётся в бой и помогает добывать победы. Также мотивирует всех мерсисайдцев и объявление главного тренера об уходе в конце сезона. Думаю, совокупность этих факторов и позволяет «Ливерпулю» добиваться успехов.

Но всё-таки с «Манчестер Сити» этого мало. Как раз у «горожан» проблем с составом нет. Отсутствует Грилиш, но его есть кому заменить. Команда Гвардиолы выглядит почти непобедимой. Может быть, в матчах с лёгкими противниками игрокам порой не хватает мотивации. Но уверен, что о встрече с «Ливерпулем» этого нельзя будет сказать.

Разгрома не жду, «Сити», скорее всего, будет доминировать, забив один-два мяча во второй половине встречи. У «Ливерпуля» в его нынешнем состоянии всё-таки шансов почти нет», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».