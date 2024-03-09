«Ливерпуль» — «Ман Сити». «Энфилд» содрогнётся от игры Холанда и Салаха

10 марта состоится матч 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 18:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 2.26. Успех «красных» оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 10 марта 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.46.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» (10.03.2024)

10 марта состоится один из самых интересных матчей сезона. На стадионе «Энфилд» померяются силами два главных претендента на победу в чемпионате Англии — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Мерсисайдцы занимают первую строчку в турнирной таблице первенства, но отрыв от идущих следом «горожан» составляет всего одно очко.

В позапрошлом сезоне чемпионская гонка проходила похожим образом. С тех пор изменились разве что составы команд. В большей степени это касается «Ливерпуля». Клуб покинула почти половина старожилов, и на замену им было приобретено множество молодых перспективных игроков.

На перестройку Юргену Клоппу не потребовалось много времени. Он практически сразу нашёл оптимальные сочетания и уже выиграл один трофей в этом сезоне. Мерсисайдцы стали обладателями Кубка лиги Англии. В финале турнира они победили «Челси» (1:0 ДВ).

Также «красные» совсем недавно на выезде разгромили пражскую «Спарту» (5:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Одним из главных героев встречи стал Дарвин Нуньес. Он оформил дубль. Уругваец стал автором 1000-го гола, который мерсисайдцы забили под руководством Клоппа.

В 2024 году Нуньес принял участие в 12 матчах во всех официальных турнирах, в которых набрал 12 очков по системе «гол+пас». Всего в нынешнем сезоне Дарвин принял участие в 39 встречах, в которых отметился 16 голами и отдал 11 результативных передач. И это при том, что его нередко подводило завершение.

Есть и ещё одна хорошая для «красных» новость. Сообщается, что успеет восстановиться к предстоящему матчу лучший бомбардир «Ливерпуля» Мохамед Салах. Клопп заявил, что египтянин уже тренируется с командой несколько дней и будет готов сыграть. В 29 матчах во всех турнирах форвард забил 19 мячей и отдал 10 голевых пасов.

«Манчестер Сити» вряд ли рад таким известиям. Салах забивал в четырёх из пяти последних очных встреч, а ещё в одной он отметился результативной передачей, которую превратил в гол Трент Александер-Арнольд. Впрочем, у Хосепа Гвардиолы есть весомый контраргумент.

«Горожане» не проигрывают уже 20 матчей кряду во всех официальных турнирах. Ничьих при этом только две — с «Кристал Пэлас» (2:2) и «Челси» (1:1). Обыграв в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Копенгаген» (3:1), они установили несколько удивительных достижений.

Во-первых, «Манчестер Сити» стал первой командой в истории, забившей три и более голов в восьми встречах турнира подряд. Кроме того, у «горожан» уже 30 подряд домашних матчей в Лиге чемпионов без поражений (28 из них клуб выиграл). Больше только у «Барселоны» (38 игр кряду без поражений).

Один из мячей в игре с «Копенгагеном» забил Эрлинг Холанд. Таким образом, он сравнялся по количеству голов в Лиге чемпионов с бывшим футболистом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро (41), а также вышел на 19-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

Всего в этом сезоне 23-летний нападающий принял участие в 32 встречах во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 28 забитых мячей и отдал шесть голевых передач. Вполне вероятно, порадует результативностью Холанд и в грядущем матче. В последних трёх встречах в различных турнирах он отличился семь раз.

Поставить на то, что сыграет ОЗ + ТБ 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36. Семь из девяти последних очных встреч закончились именно так. Несмотря на важность матча, есть все основания полагать, что много голов с обеих сторон будет и в этот раз.

Несмотря на насыщенный график и кадровые потери (в большей степени это касается мерсисайдцев, ведь у «горожан» почти пустой лазарет), команды обыгрывают всех без разбору и очень много забивают. На двоих они забили в этом сезоне во всех официальных турнирах целых 217 мячей.

Прогноз и ставки на матч 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 10 марта 2024 года

Участие Салаха и Холанда в предстоящем матче предвосхищает голевой праздник. В составе обеих команд предостаточно результативных футболистов, но их лучшие бомбардиры обещают сделать встречу особенно насыщенной событиями. История очных встреч и статистика лишь добавляют уверенности в том, что голов будет очень много.

Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за 2.36.