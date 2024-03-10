«Спартак» — «Факел»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ в Москве

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-лиги «Спартак» — «Факел».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 2.02.

«Спартак» и «Факел» встретятся в 20-м туре чемпионата России. Интересная пара, не жду лёгкого матча для красно-белых. Но всё-таки чуть больше тут верю в победу хозяев поля.

«Спартак», безусловно, набрал важные очки в прошлом туре. Учитывая отсутствие Промеса, а также напряжение внутри команды, казалось, что победа «Зенита» — дело решённое. Однако питерцы толком ничего не создали. Команда Абаскаля держалась неплохо и набрала одно очко – 0:0.

В таблице РПЛ красно-белые всё ещё идут достаточно высоко, на пятой строчке с 31 очком. Разрыв с соперниками выше не такой большой. Хотя больше терять очки не стоит, ведь и «Локомотив» с «Рубином» снизу поджимают.

А вот «Факел» тихим ходом выбрался из зоны вылета ещё перед зимней паузой. Очень крепкая команда. Любой клуб в РПЛ, выходя на поле против «огнеопасных», не рассчитывает на лёгкую победу. Красноречиво говорят об этом последние результаты подопечных Сергея Ташуева – четыре ничьих в пяти встречах. В том числе потеряли очки в играх с «Факелом» ЦСКА (1:1) и «Динамо» (1:1).

С 22 очками клуб из Воронежа сейчас идёт на 11-м месте, в трёх очках от зоны вылета. Учитывая его стабильность, не думаю, что клуб вернётся на дно таблицы. Но в этой конкретной встрече я всё же больше верю в успех хозяев поля. «Спартак» в матче с «Зенитом» выглядел не настолько безнадёжно. Так что сейчас на позитивных эмоциях красно-белые наберут свои очки», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».