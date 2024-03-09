«Спартак» — «Факел». «Лужники» вдохновят Абаскаля на подвиги

Красно-белые неплохо возобновили сезон. Нужно продолжать в том же духе.

10 марта состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Факел». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.60. Успех воронежцев оценён в 6.20. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Факел» 10 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Факел» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.79. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» (10.03.2024)

Финальная часть сезона обещает получиться очень захватывающей. Матчи 19-го тура чемпионата России порадовали неожиданными развязками. Одну из главных сенсаций преподнёс московский «Спартак». Во встрече последнего тура первенства он на выезде сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).

10 марта «народная команда» встретится с «Факелом». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Матч состоится на стадионе «Лужники», так как комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии «Лукойл Арены» регламенту первенства и стандартам РФС.

Ситуация не из приятных. Однако негативно на красно-белых она отразиться не должна. Вместительность «Лужников» значительно больше. Плюс стадион прекрасно знаком болельщикам. «Спартак» выступал на нём долгие годы. Возвращение наверняка будет для команды волнительным и важным моментом.

Главное, чтобы Гильермо Абаскаль не перемудрил. К тренеру неоднократно возникали вопросы касательно выбора состава, замен и рисунка игры. В последних 12 турах в чемпионате России красно-белые потерпели только три поражения и столько же раз сыграли вничью. Важно не сбавлять обороты, как это было после зимних сборов в минувшем сезоне.

Качественное выступление в матче с «Зенитом» внушает уверенность, что испанский специалист учится на ошибках. Кстати, встреча с петербуржцами стала шестой в последних 12 турах в РПЛ, в которой «народная команда» сыграла «на ноль». Сумеет ли она сохранить ворота в неприкосновенности в грядущем матче?

«Факел» очень здорово прибавил после назначения Сергея Ташуева на должность главного тренера. В последних 10 встречах в РПЛ он уступил только «Рубину» (0:1), на выезде. Также «огнеопасные» пять раз сыграли вничью. Победили они «Сочи» (2:0), «Оренбург» (2:1), как раз «Спартак» (2:0) и «Ахмат» (2:1).

Ташуев проделал впечатляющую работу. В первую очередь он значительно улучшил качество игры сине-белых в обороне. В последних 10 матчах в первенстве они пропустили только шесть мячей. Единственное — из-за уклона в оборону сильно страдает результативность.

В 19 встречах в чемпионате России воронежцы забили только 16 голов — меньше лишь у «Балтики», недавно установившей антирекорд результативности РПЛ. Несмотря на это, в зимнее трансферное окно линию нападения «Факел» не усилил. Он приобрёл двух хавбеков, а также двух защитников.

В матче последнего тура первенства с «Пари НН» (1:1) Ташуев решил попробовать схему с четырьмя защитниками и двумя нападающими. Однако положительным опытом эксперимент назвать трудно. «Огнеопасные» уступили сопернику по всем показателям, нанесли только один удар в створ, а также схлопотали целых шесть жёлтых карточек.

Поставить на то, что «Факел» не забьёт в грядущем матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. Сине-белые являются довольно удобным для «народной команды» соперником. 9 из 11 последних очных встреч красно-белые выиграли. Две другие проходили в Воронеже.

Подопечные Абаскаля проиграли только 1 из 10 матчей в РПЛ дома, а также два раза сыграли вничью. За этот отрезок времени они забили 17 голов, а пропустили только девять. Лучше «народной команды» дома выступает только лидирующий «Краснодар».

«Огнеопасные» выиграли только 2 из 10 встреч в чемпионате России в гостях, а ещё три раза сыграли вничью. За этот период они забили лишь семь голов, а пропустили 13. Наиболее вероятным исходом предстоящего матча видится безголевая ничья или победа красно-белых с минимальным перевесом.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Факел» 10 марта 2024 года

«Спартак» здорово возобновил сезон. Думается, в «Лужниках» красно-белые выступят с особым настроем и постараются упрочить успех. Дома они редко теряют очки и нечасто пропускают. «Факел» постепенно прогрессирует под руководством Ташуева. Однако забивает он редко, особенно на выезде. История очных встреч и расклад сил в целом не на стороне воронежцев.

Ставка: «Факел» не забьёт за 2.03.