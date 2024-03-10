«Спартак» — «Факел»: прогноз Константина Генича на игру 20-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» – «Факел» в 20-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Спартак» забьёт в обоих таймах за 2.64.

«Московский «Спартак» сыграет в «Лужниках», намоленном месте, хорошем, красивом, где он последний свой трофей взял в финальном матче против «Динамо». Это был Кубок России. «Спартак» против «Факела». В первом круге, мы помним, на чудовищном газоне в Воронеже «Спартак» ничего не смог силовому, физически мощному футболу «Факела» противопоставить — проиграл со счётом 0:2. Сейчас «Спартак» в приподнятом настроении после ничейного результата с «Зенитом». Да, Промес ещё пока не доехал, будет отсутствовать Хлусевич из-за дисквалификации, но и у воронежцев тоже есть свои потери. Вернётся Квеквескири, но теряет «Факел» на этот матч из-за дисквалификации Якимова.

«Факел» сыграет в «Лужниках», и для них это, конечно, серьёзное событие. Это всё-таки не с «Торпедо» играть в присутствии тысячи или полутора тысяч зрителей. Здесь болельщиков будет побольше. Я думаю, что мощный десант приедет из Воронежа. Ну и «Факел» сейчас с Ташуевым – команда много бегающая, но открывающая зону в обороне. И «Спартак» вполне может этим воспользоваться, тем более играя дома.

Вот в таком намоленном для «Спартака» месте, я думаю, он с первых минут включит максимальные обороты и постарается забить ещё в первом тайме. А если это произойдёт, то «Факел» хочешь не хочешь вынужден будет раскрываться, плюс мы видели в первом матче, что «Факел» чуть подсел во втором тайме. У «Спартака» длинная, неплохая скамейка. Это может сработать», — приводит слова Генича «РБ Спорт».