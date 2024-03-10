«Спартак» — «Факел»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата России 10 марта

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» – «Факел».

Ставка: индивидуальный тотал угловых «Спартака» в первом тайме больше 3.5 за 2.50.

«Факел» — типичная домашняя команда, которая на выезде редко набирает очки. Надо ещё сказать, что «Факел» усилился тремя весьма неплохими футболистами.

«Спартак» подходит к этому матчу в хорошем состоянии. Только Бонгонда пока не играет и Литвинов, а так, у «Спартака» все в строю, обойма очень-очень большая. «Спартаку», безусловно, чтобы бороться за тройку, нужно побеждать, команда сейчас в хорошей форме и должна это сделать.

Я думаю, что «Спартак» с первых же минут пойдёт в атаку, будет оказывать большое давление. «Факел» будет где-то отбиваться, искать свои шансы на стандартах. Поэтому угловых в этом матче будет много. Я думаю, что в первом тайме «Спартак» обрушит лавину атак на «Факел». Поэтому прогноз – индивидуальный тотал угловых «Спартака» в 1-м тайме больше 3.5», — приводит слова Мора «РБ Спорт».