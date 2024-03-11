«Челси» — «Ньюкасл»: во сколько начало матча АПЛ, кто фаворит, прогнозы и ставки

11 марта состоится матч 28-го тура АПЛ «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 1.90. Успех «сорок» оценён в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Аналитики уверены, что матч «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.45.

10 марта лондонский «Челси» отметил день основания, а уже на следующий день его ждёт встреча с «Ньюкаслом». Позапрошлый день рождения «аристократов» запомнился одним из самых негативных событий за всю историю существования клуба. В адрес тогдашнего владельца Романа Абрамовича были введены санкции, из-за которых он был вынужден продать «Челси». С тех пор очень многое изменилось, но не в положительную для команды сторону.

Новое руководство потратило огромные деньги на трансферы и сменило несколько тренеров. Назначение Маурисио Почеттино не приносит ожидаемых результатов. «Синие» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от занимающего девятое место «Ньюкасла» составляет четыре очка.

Если бы не большое количество травм, проблемы с выездами, а также дисквалификация Сандро Тонали, «Ньюкасл» подходил бы к грядущему матчу в качестве явного фаворита. Команда очень здорово прибавила с тех пор, как её возглавил Эдди Хау.

«Сороки» классно провели минувший сезон и весьма неплохо начали текущий, но затем на них навалились ранее упомянутые злоключения. Из-за серьёзных кадровых потерь клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн провалился в Лиге чемпионов и выдал крайне неудачный отрезок в АПЛ.