«Химки» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России 12 марта

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» – «Краснодар» в Кубке России сезона-2023/2024.

Ставка: «Краснодар» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.75.

«В Пути регионов «Краснодар», который совсем недавно был лидером российского чемпионата, сыграет с «Химками». Вот красивая была бы афиша: лидер чемпионата России против лидера первого дивизиона. «Химки» сейчас очень уверенно вошли в весеннюю часть чемпионата, обыграли «Волгарь» на выезде 2:0, обыграли «Тюмень» крупно – 3:0. Ну и мы знаем амбиции, решительность Андрея Талалаева. Для него матч с командой РПЛ — это, конечно, определённый вызов. Хочется себя показать, хочется всем всё доказать, видимо, ещё тем, кому Андрей Викторович что-то в этой жизни не доказал.

«Краснодар» сейчас на перепутье. «Краснодар» играет матч на вылет. И если вот такое неудачное начало по весне в Премьер-Лиге ещё вкупе с неудачной игрой в Кубке будет, я думаю, что команда может задёргаться. Она и так сейчас нервно выглядит. Поэтому я думаю, что «Краснодар» выйдет основным составом, все сильнейшие сыграют, возможно, сыграет Кастаньо, который пока в РПЛ не был задействован.

Поле в Химках оставляет желать лучшего, комбинировать там не очень просто. Да, «Краснодар» там побеждал, забивая шесть мячей «Химкам», но это было в период работы Гогниева. Сейчас, я думаю, «Химки» упрутся. Состав у них добротный для команды первого дивизиона. Но «Краснодар», на мой взгляд, не проиграет. Поэтому мой прогноз на эту встречу – X2, то есть «Краснодар» не проиграет, и тотал меньше 3.5 за 1.75. Я думаю, что будет очень боевая, плотная игра, и «Химки» так просто не сдадутся», — приводит слова Генича «РБ Спорт».