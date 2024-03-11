«Химки» — «Краснодар». Талалаев воспользуется состоянием Ивича

Тренер «быков» в гневе и не совладал с нервами. Это на руку сопернику.

12 марта состоится матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Химки» — «Краснодар». Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «быков» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех красно-чёрных оценивается в 4.60. На ничью дают коэффициент 3.98.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Химки» — «Краснодар» 12 марта 2024 года

Букмекеры предполагают, что игра 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Химки» — «Краснодар» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен за 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Химки» — «Краснодар» (12.03.2024)

Игра 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Химки» — «Краснодар» пройдёт 12 марта на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток раздастся в 18:00 мск.

Красно-чёрные хорошо проводят сезон. Главный тренер Андрей Талалаев предпочитает атакующий стиль. Поэтому команда активно играет в нападении, быстро продвигает мяч, создаёт много опасных моментов и доминирует на поле. В Первой лиге «Химки» находятся на первом месте в турнирной таблице и являются фаворитами в борьбе за выход в РПЛ.

Судя по отличным результатам двух матчей весенней части сезона, «Химки» плодотворно потрудились на тренировочных сборах. Команда прибавила в физических кондициях, у неё есть менталитет победителя, который позволяет забирать в руки инициативу в каждом матче и диктовать свои условия сопернику.

Руководство клуба резонно рассудило, что большое количество новичков в межсезонье может негативно отразиться на атмосфере, поэтому большой активности на трансферном рынке не проявило. В принципе, у Талалаева вполне сбалансированный состав, с которым тренер способен решить поставленную задачу и выйти в РПЛ.

В свою очередь, для «Краснодара» зимняя пауза обернулась если не катастрофой, то серьёзными неприятностями. «Быки» неудачно провели два весенних тура РПЛ и пропустили на первое место в таблице «Зенит». Мало того, их неудачами воспользовалось московское «Динамо» и включилось в гонку за чемпионским титулом.

Бросилось в глаза, как из игры «Краснодара» пропала уверенность в собственных силах, которая помогала команде в первой части сезона. Грубые ошибки допускает оборона, нестабильно играет атака, а главное — много нервозности. Получается, что психологически не вынесли «быки» бремя лидерства. Сорвался даже невозмутимый тренер клуба Владимир Ивич.

Наставник «Краснодара» стал искать причины неудач во внешних факторах. Сначала обвинил помощников в пропущенном мяче, а после игры с «Ростовом» (1:2) намекал на пресс-конференции на происки арбитров и заговор. Если в ближайшее время сербский специалист не приведёт в порядок нервы и не займётся своими прямыми обязанностями, «быков» ждёт провал.

Позиционное нападение, несмотря на возвращение после дисквалификации Джона Кордобы, играет слабо. Не в оптимальной форме Эдуард Сперцян, который в первой части сезона был мотором в полузащите. Необходимо быстро принимать меры для перезагрузки команды.

Подопечные Андрея Талалаева охотно приняли схему главного тренера. Красно-чёрные активны и результативны в атаке. В свою очередь, «Краснодар» весной неуверенно играет в защите и допускает ошибки. Тем не менее в нападении клуба есть индивидуально сильные исполнители. Рассмотрим ставку на то, что «обе забьют» и тотал будет больше 2.5 мяча, за 2.12.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Химки» — «Краснодар» 12 марта 2024 года

«Краснодару» срочно нужна победа, которая вернёт уверенность игрокам. В свою очередь, у «Химок» в этом сезоне атакующий стиль, команда создаёт много опасных моментов и забивает. Но в линии нападения у «Краснодара» талантливые исполнители, которые сумеют воспользоваться свободными зонами в защите соперника.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.12.