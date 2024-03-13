Получи фрибет до 100 000 рублей к матчу Кубка России «Зенит» — «Динамо»!

13 марта состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Динамо». Начало игры — в 20:15 мск. Ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей к этой или любой другой игре от букмекерской компании БЕТСИТИ. Нужно только выполнить простые условия:

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Первый матч москвичи выиграли со счётом 1:0. Победный гол они забили в меньшинстве. Отличился вышедший на замену Фёдор Смолов, у которого незадолго до этого родилась дочь. К сожалению, встреча запомнилась не только этим поистине красивым моментом.

Удаление Хорхе Карраскаля вызвало резонанс, ведь арбитр показал ему вторую жёлтую карточку в эпизоде, в котором не было нарушения. Самое удивительное то, что дисквалификацию полузащитника на предстоящий матч нельзя оспорить. Согласно регламенту КДК не вправе аннулировать вторую жёлтую карточку.

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