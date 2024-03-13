«Зенит» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Динамо» в Кубке России сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Зенита» за 1.75.

«Центральная игра, пожалуй, должна пройти в Санкт-Петербурге, где встретятся две команды, которые сейчас идут в тройке лидеров — «Зенит» и «Динамо». В ноябре месяце «Динамо» было сильнее — выиграли 1:0. Фёдор Смолов забил победный мяч. Но там было удаление Карраскаля, он в этом матче не сыграет. Ну и какие-то изменения, наверное, по составу у «Динамо» произойдут. Может быть, Скопинцев с первых минут сыграет. Может быть, тот же Смолов сыграет с первых минут.

Но турнир важный. Да, динамовцы или «Зенит» никуда не вылетают. Они отправятся в Путь регионов, выступления в Кубке не закончат, если по сумме двух матчей сойдут с дистанции Пути РПЛ. Но это важная игра с эмоциональной, психологической точки зрения. «Динамо» в последнее время неплохо смотрится в Санкт-Петербурге, забивают регулярно, но, мне кажется, «Зенит» не показал всю свою мощь ещё со «Спартаком», какой-то нервный матч получился. С «Уралом» тяжелое было поле, но «Зенит» продемонстрировал хорошую, качественную игру и управление мячом.

Я думаю, что на «Динамо» у «Зенита» будет хороший настрой. И, учитывая, что последние два раза динамовцы обыгрывали «Зенит», победа в чемпионате 3:2 и в Кубке 1:0, зуб у зенитовцев на этого соперника имеется. Играют дома. Я думаю, что в основное время «Зенит» выиграет. Вот с какой форой, какой разницей, отправятся команды бить пенальти или нет — не знаю. Но мой прогноз на основное время этого матча — победа «Зенита» за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».