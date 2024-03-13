«Зенит» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на игру Кубка России в Санкт-Петербурге

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Зенит» — «Динамо».

Ставка: победа «Зенита» за 1.75.

«В первом матче москвичи выиграли 1:0. Но это было давно, ещё до зимней паузы. Сейчас же я склоняюсь к успеху питерской команды.

«Зенит» на выходных вернул себе долгожданное первое место в Российской Премьер-Лиге. Хотя не обошлось там без помощи самого «Краснодара», который дважды кряду потерял очки. Команда Семака после возвращения с паузы тоже сперва провела невзрачный матч со «Спартаком» (0:0), но уже в следующей туре она разгромила «Урал» (4:1), показав более привычный футбол.

«Динамо» даже лучше провело первые два тура РПЛ в 2024 году, только выигрывало. Причём соперники у команды были не из простых, довольно крепкие — «Локомотив» (2:1) и «Ахмат» (2:0), набирающий ход. В таблице РПЛ подопечные Лички уже закрепились на третьей строчке и даже могут претендовать скоро на второе место.

В этом сезоне «Динамо» уже дважды обыгрывало «Зенит». Перед кубковой встречей бело-голубые ещё обыграли соперника со счётом 3:2 в РПЛ. Но я не думаю, что сейчас питерцы позволят себе снова уступить.

Это Кубок, его всегда не так просто прогнозировать. Непонятно, какими составами сыграют соперники, кому дадут отдохнуть. Но я буду отталкиваться от последних результатов соперников. «Динамо» добивается успеха в РПЛ, пока только выигрывает и скоро может подняться на второе место. Так что не уверен, что бело-голубые сейчас все силы бросят на Кубок.

«Зенит» же заполучил свою первую строчку. Питерцы как раз используют свои позитивные эмоции после прошлого тура Премьер-Лиги. К тому же, даже частично сыграв резервистами, «Зенит» всё равно будет ближе к победе — у него очень сильный состав», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».