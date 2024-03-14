«Спартак» — «Оренбург»: бонус до 22222 рублей к матчу Кубка России

14 марта состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» — «Оренбург». Начало игры — в 18:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 22222 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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Разговоры об отставке Гильермо Абаскаля шли на протяжении всего сезона, но безвольное поражение в матче с «Факелом» может стать одной из последних капель терпения руководства. Красно-белые спустились на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» увеличилось до девяти очков.

Похоже, точка невозврата уже пройдена, и даже в случае победы в предстоящем матче испанец будет уволен — так утверждают СМИ. Вопрос только в том, удастся ли ему не ударить в грязь лицом и помочь красно-белым взять реванш у «Оренбурга». Первую встречу «народная команда» проиграла со счётом 0:1.

Оренбуржцы в последних восьми турах в чемпионате России уступили только лидерам — «Динамо» (0:2) и «Краснодару» (1:2). Вничью подопечные Давида Деограсии сыграли с «Крыльями Советов», «Ростовом», «Ахматом», «Сочи» и ЦСКА (во всех пяти случаях 1:1). Победили они «Балтику» (1:0).

Из негативного — много ничьих. Кроме того, команда располагается в зоне стыковых матчей за право сохранения прописки в РПЛ. С другой стороны, отставание от занимающего безопасную 12-ю строчку «Ахмата» составляет всего одно очко. При этом сине-белые стабильнее конкурентов.

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