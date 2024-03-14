«Ливерпуль» — «Спарта»: получи фрибет до 22 222 рублей к матчу Лиги Европы!

14 марта состоится матч 1/8 финала Лиги Европы «Ливерпуль» — «Спарта». Начало – в 23:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 22 222 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

Ответственный отрезок сезона проводят мерсисайдцы. Они ведут борьбу за чемпионский титул АПЛ, сохраняют шансы на победу в Кубке Англии и уверенно играют в плей-офф Лиги Европы. Сложно представить, с каким психологическим давлением приходится справляться команде, которая желает сделать прощальный подарок главному тренеру.

В Лиге Европы «Ливерпуль» разгромил «Спарту» в Праге со счётом 5:1. «Красные» полностью контролировали ход встречи и постоянно давили на защиту чешского клуба. Стоит отметить Дарвина Нуньеса, который продемонстрировал голевое чутьё и оформил дубль. Таким образом, шансы подопечных Брайана Приске на выход в четвертьфинал практически нулевые.

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