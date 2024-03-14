«Вест Хэм» — «Фрайбург»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги Европы 14 марта

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Вест Хэм» — «Фрайбург».

Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.76.

«Вест Хэм» и «Фрайбург» встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Неделю назад немецкий клуб победил со счётом 1:0. Думаю, на своём поле англичане постараются отыграться.

В первом матче соперники показали равный футбол – создали примерно одинаковое количество моментов, поочерёдно владели мячом. Но удача всё-таки улыбнулась «Фрайбургу» — на 81-й минуте забил Грегорич. «Вест Хэм» сравнять уже не успел.

В последние месяцы дела у подопечных Мойеса идут далеко не лучшим образом. Только пары побед добилась команда, и то не у таких уж сильных соперников – 4:2 с «Брентфордом» и 3:1 с «Эвертоном». В остальных встречах «молотобойцы» терпели неудачи. В АПЛ они уже давно за еврокубки не борются. Показательной была игра «Вест Хэма» на выходных с одним из аутсайдеров турнира, в которой он тоже не сумел выиграть – 2:2 с «Бёрнли».

«Фрайбург» же выступает чуть лучше в последнее время. Клуб за семь матчей во всех турнирах уступил всего один раз – 1:2 с «Аугсбургом». После этого «бразильцы из Брайсгау» сумели не проиграть «Баварии» — 2:2. А на выходных подопечные Кристиана Штрайха без проблем переиграли «Бохум» — 2:1. В таблице Бундеслиги «Фрайбург» сейчас тоже идёт за пределами еврокубковой зоны, от которой он уже отстаёт на семь очков.

Да, если смотреть на их последние матчи, «Фрайбург» выглядит чуть лучше для ставки на победу. Но я думаю, что «Вест Хэм» тут поборется. Тем более что разрыв в общем счёте у них минимальный. Так что «молотобойцы» на своём поле будут активны, постараются быстро сравнять. Думаю, как минимум в основное время победа достанется подопечным Мойеса», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».