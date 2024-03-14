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«Вест Хэм» — «Фрайбург»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги Европы 14 марта

«Вест Хэм» — «Фрайбург»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги Европы 14 марта
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Вест Хэм» — «Фрайбург».

Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.76.

«Вест Хэм» и «Фрайбург» встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Неделю назад немецкий клуб победил со счётом 1:0. Думаю, на своём поле англичане постараются отыграться.

В первом матче соперники показали равный футбол – создали примерно одинаковое количество моментов, поочерёдно владели мячом. Но удача всё-таки улыбнулась «Фрайбургу» — на 81-й минуте забил Грегорич. «Вест Хэм» сравнять уже не успел.

В последние месяцы дела у подопечных Мойеса идут далеко не лучшим образом. Только пары побед добилась команда, и то не у таких уж сильных соперников – 4:2 с «Брентфордом» и 3:1 с «Эвертоном». В остальных встречах «молотобойцы» терпели неудачи. В АПЛ они уже давно за еврокубки не борются. Показательной была игра «Вест Хэма» на выходных с одним из аутсайдеров турнира, в которой он тоже не сумел выиграть – 2:2 с «Бёрнли».

«Фрайбург» же выступает чуть лучше в последнее время. Клуб за семь матчей во всех турнирах уступил всего один раз – 1:2 с «Аугсбургом». После этого «бразильцы из Брайсгау» сумели не проиграть «Баварии» — 2:2. А на выходных подопечные Кристиана Штрайха без проблем переиграли «Бохум» — 2:1. В таблице Бундеслиги «Фрайбург» сейчас тоже идёт за пределами еврокубковой зоны, от которой он уже отстаёт на семь очков.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Не начался
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Да, если смотреть на их последние матчи, «Фрайбург» выглядит чуть лучше для ставки на победу. Но я думаю, что «Вест Хэм» тут поборется. Тем более что разрыв в общем счёте у них минимальный. Так что «молотобойцы» на своём поле будут активны, постараются быстро сравнять. Думаю, как минимум в основное время победа достанется подопечным Мойеса», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».

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