«Ислочь» — «Динамо» Брест: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси

Журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Ислочь» — «Динамо» Брест.

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.75.

«Ислочь» закончила прошлый год на четвёртом месте, а в новом сезоне уже успела по сумме двух матчей пройти «Витебск» в 1/4 финала Кубка страны и тем самым обеспечила себе участие в квалификации Лиги конференций. Большое достижение для клуба, который в последние годы считает главной своей задачей развитие молодых футболистов.

У брестского «Динамо» значимое изменение на посту главного тренера – им стал опытный Александр Бразевич. Активное трансферное окно по формированию состава и осторожные планы подобраться к тройке в турнирной таблице. Кисляк, Гордейчук и Олехнович, лидеры коллектива, остались.

Допускаю, что «Динамо» в новом сезоне может порадовать болельщиков с тактической точки зрения, так как Бразевич любит выстраивать играющие команды. Но первый тур – это почти всегда неопределенность. «Ислочь» уже в игровом тонусе и идёт фаворитом, а Брест чуточку выше классом. Не думаю, что гости проиграют – вероятна ничья», — приводит слова Ходасевича «РБ Спорт».