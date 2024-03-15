Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ислочь» — «Динамо» Брест: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси

«Ислочь» — «Динамо» Брест: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Ислочь» — «Динамо» Брест.

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.75.

«Ислочь» закончила прошлый год на четвёртом месте, а в новом сезоне уже успела по сумме двух матчей пройти «Витебск» в 1/4 финала Кубка страны и тем самым обеспечила себе участие в квалификации Лиги конференций. Большое достижение для клуба, который в последние годы считает главной своей задачей развитие молодых футболистов.

У брестского «Динамо» значимое изменение на посту главного тренера – им стал опытный Александр Бразевич. Активное трансферное окно по формированию состава и осторожные планы подобраться к тройке в турнирной таблице. Кисляк, Гордейчук и Олехнович, лидеры коллектива, остались.

Беларусь - Высшая лига . 1-й тур
15 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Ислочь
Минский район
Не начался
Динамо-Брест
Брест
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Допускаю, что «Динамо» в новом сезоне может порадовать болельщиков с тактической точки зрения, так как Бразевич любит выстраивать играющие команды. Но первый тур – это почти всегда неопределенность. «Ислочь» уже в игровом тонусе и идёт фаворитом, а Брест чуточку выше классом. Не думаю, что гости проиграют – вероятна ничья», — приводит слова Ходасевича «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android