«Чикаго» — «Лос-Анджелес»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Чикаго» — «Лос-Анджелес».

Ставка: победа «Лос-Анджелеса» в матче за 1.43.

«Лос Анджелес» снова задышал, но не полной грудью: третье место в дивизионе, 77 очков в 65 играх. В последних пяти матчах три неудачи с западными оппонентами. Терять очки нельзя, потому что отрыва от «Вегаса» в своём дивизионе по очкам нет. В борьбе также участвуют другие соперники по Западу. «Короли» последние два матча играли 11 нападающими и семью защитниками. Тренер не боится периодически делать изменения в сочетаниях.

«Чикаго» уже официально без шансов на плей-офф, но это не мешает команде портить настроение другим: три победы в пяти играх, все в основное время и над оппонентами из своей конференции. Домашняя серия началась с побед над «Аризоной» 7:4 и «Анахаймом» 7:2. Впервые с ноября 1992 года «Блэкхоукс» забили семь голов в двух играх подряд. Бедард весной стал продуктивнее: восемь очков в двух играх и 11 – в шести. До этого у него не было голов в восьми встречах.

«Кингз» начали эту командировку с поражения в Сент Луисе, уступая 0:3 к середине третьего периода. Единственный гол забил Кемпе. Плюс хозяев — они могут играть раскрепощённее из-за отсутствия какого-либо давления и задач. Гости надеются на оборону и горячее второе звено Фиала – Дано – Мур. Если «Кингз» рассчитывают на плей-офф, а они именно это и делают, надо забирать всевозможные очки при любом раскладе», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».