«Авангард» — «Локомотив»: прогноз Андрея Юртаева на матч Кубка Гагарина

Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Авангард» – «Локомотив».

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.77.

«В регулярном сезоне команды обменялись победами – в Ярославле победил «Локомотив», в Омске, соответственно, победил «Авангард». Команды выглядят очень равными.

Я думаю, что всё-таки раз в регулярном сезоне побеждали домашние команды, давайте предположим, что и серия начнётся с победы домашней команды, то есть с победы «Авангарда». Но думаю, что «Авангард» всё равно будет сталкиваться с большими сложностями в атаке, поэтому поставлю на победу «Авангарда» с учётом овертайма.

Считаю, что в серии тоже «Авангард» окажется сильнее, допустим, в семи матчах и выиграет это противостояние у «Локомотива» со счётом 4-3», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».