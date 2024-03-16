«Динамо» М — «Трактор»: прогноз Виталия Славина на первый матч серии Кубка Гагарина

Хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Динамо» М — «Трактор».

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 5.5 за 4.80.

«Обсудим серию Кубка Гагарина, в которой «Динамо» Москва сыграет с «Трактором». Обе команды в первом раунде провели по шесть матчей, но «Динамо» начало чуть позже, так как была занята арена. Тем не менее времени на восстановление достаточно. На седьмую игру с Минском не ушли, но серия показала, что у москвичей есть проблемы.

Не совсем понятно, что происходит с Гусевым. То он один матч пропустил, то сыграл всего восемь минут. Без Гусева остановилось в продуктивности большинство, а это было главное оружие в регулярном чемпионате. Чуть ли не каждая третья шайба забрасывалась в большинстве. У Минска были реальные шансы не только переломить серию, но и выиграть её. Не хватило уверенности в себе, настырности, нацеленности на результат.

«Трактор» — команда боевитая. Они доказали в серии с «Салаватом», который был фаворитом, что являются опасными соперниками. Когда нужно подраться, то лучше с челябинцами не связываться. Считаю, что именно Робинсон и переломил серию. Он и боксёр отменный, и решающую шайбу может забросить. Отлично отыграл и вратарь.

Если говорить об этой серии, то сразу видно, что преимущество в воротах у челябинцев. По составу у «Динамо» не такое уж и большое преимущество. Звёзд хватает в обеих командах. Есть и давление на «Динамо», которое если не выиграет серию, то сезон будет провален, а у «Трактора» задача уже почти выполнена. В прошлом сезоне команда даже в плей-офф не попала, а сейчас уже во втором раунде. Также стоит отметить, что у «Трактора» отличная реализация.

Я сделаю такой прогноз. В первом матче выиграет «Динамо» при ТБ 5.5, а вот всю серию заберёт «Трактор», думаю, что в шести матчах», — приводит слова Славина «РБ Спорт».