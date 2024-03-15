«Динамо» М — «Трактор», первый матч. Запаситесь терпением!

Сначала нужно изучить друг друга. Дальше будет интереснее.

16 марта состоится первый матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Динамо» Москва — «Трактор». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.93, а шансы челябинцев оценили в 3.66. Ничья в основное время доступна за 3.92.

Коэффициенты букмекеров на первый матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Динамо» Москва — «Трактор» 16 марта 2024 года

Аналитики считают, что первая встреча 1/4 финала плей-офф КХЛ «Динамо» Москва — «Трактор» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.83, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.98. Ставки на победу челябинцев с учётом ОТ принимают за 2.59. Если москвичи в итоге выиграют матч, сыграет коэффициент 1.52.

Анализ и прогноз на матч плей-офф КХЛ «Динамо» Москва — «Трактор» (16.03.2024)

Набирает ход борьба за Кубок Гагарина. 16 марта в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ московское «Динамо» сыграет с «Трактором» на «ВТБ Арене». Арбитр произведёт стартовое вбрасывание в 17:00 мск.

«Динамо» не без труда прошло в первом раунде плей-офф минчан. Бело-голубые выиграли серию у «зубров» со счётом 4-2, но лёгкой прогулкой эти матчи назвать нельзя. Минчане адекватно оценили свои силы и понимали, что в индивидуальном мастерстве уступают сопернику. Они выбрали оборонительный стиль и жёстко прессинговали.

Алексей Кудашов оперативно вносил тактические изменения, и его подопечные играли осторожно, избегали неоправданного риска. Даже отсутствие Никиты Гусева в пятой встрече не сильно повлияло на уровень выступления бело-голубых. Они сплотились и показали характер, что в конечном итоге стало решающим фактором для победы.

Главный тренер «Динамо» пока не определился с основным голкипером. Илья Коновалов и Максим Моторыгин — это талантливые вратари, но неопределённость может вызвать психологическую неуверенность. Кудашов в интервью откровенно сказал, что ещё не определился, кто из них будет играть в первой встрече.

Наставник бело-голубых заверил, что Никита Гусев будет готов к серии с «Трактором». Он чувствует себя нормально и тренируется без ограничений. Без лучшего бомбардира в истории регулярных сезонов КХЛ Кудашову пришлось бы срочно перестраивать позиционное нападение и вносить изменения в бригаду большинства. В этом плей-офф Гусев пока забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи.

Победа «Трактора» в серии с «Салаватом Юлаевым» (4-2) воспринимается как сенсация. Действительно, на финише регулярного чемпионата у челябинцев хватало неудачных матчей. Но «белые медведи» не просто так заслужили репутацию колючего соперника, который способен диктовать свои условия даже фаворитам.

Не то чтобы в плей-офф команда преобразилась, она действовала в похожем стиле с момента прихода на пост главного тренера Алексея Заварухина. Челябинцы оказались лучше готовы ментально, навязав «Салавату Юлаеву» максимально жёсткую борьбу, иногда за гранью фола. Стычки, драки — это один из элементов хоккея, который при правильном применении дал результат.

В обороне «белые медведи» играли максимально плотно, сокращали до минимума возможность наносить броски без сопротивления. Кроме того, классно провёл серию голкипер «Трактора» Зак Фукале. Он надёжно выступил и в регулярном чемпионате, но в плей-офф активировал дополнительные возможности.

Вратарь несколько раз спасал команду в практически безвыходных ситуациях, выбивая из колеи нападающих «зелёных». Источники сообщают, что Фукале — это лидер и в раздевалке, который заводит и мотивирует команду. С таким голкипером у подопечных Алексея Заварухина определённо будут шансы на успех.

В первой игре серии соперники обычно не рискуют, присматриваются друг к другу. «Динамо» и «Трактор» лишь дважды встречались в этом сезоне. В последней встрече, несмотря на счёт 4:3 после овертайма в пользу бело-голубых, в первом периоде голов болельщики не увидели.

Высока вероятность, что команды начнут встречу с особой осторожностью, будут присматриваться друг к другу. В этом случае потребуется помощь бригады голкиперов, чтобы исключить ненужные голы. Предлагаем рассмотреть ставку на тотал меньше 0.5 шайбы в первом периоде с коэффициентом 3.24. Всё-таки единственный шанс «белых медведей» пройти обладателя Кубка Континента — это защита.

Прогноз и ставки на первый матч плей-офф КХЛ «Динамо» Москва — «Трактор» 16 марта 2024 года

Первая игра в серии крайне важна, поскольку победитель получает психологическое преимущество. Вряд ли команды станут рисковать с первых минут. Важно присмотреться и найти слабые стороны друг у друга. К тому же мы считаем, что на всю серию плей-офф с «Динамо» челябинцы предпочтут оборонительную модель. Также добавим, что последняя очная встреча, несмотря на шесть заброшенных в основное время шайб, в первом периоде не подарила голов. Исходя из всего этого, мы считаем, что голов в начале игры не увидим.

Ставка: тотал первого периода меньше 0.5 шайбы за 3.24.