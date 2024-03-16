«Авангард» — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на игру плей-офф КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Локомотив».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.35.

«В КХЛ эти команды в плей-офф ещё не встречались. И эта пара будет, пожалуй, самая интересная и непредсказуемая в предстоящем четвертьфинале.

Подопечные Михаила Кравца очень уверенно выбили в первом раунде плей-офф тольяттинскую «Ладу», позволив волжанам выиграть у себя всего одну встречу, – 4-1 (5:1, 3:2 ОТ, 3:1, 1:4, 4:1). Владимир Ткачёв (0+8), Рид Буше (7+0) и Дамир Шарипзянов (1+4) в полном порядке. Это подтверждает и их статистика.

Но и ярославцы в первом круге дали жару. И не кому-нибудь! Команда Игоря Никитина выбила из Кубка Гагарина теперь уже бывшего действующего чемпиона – ЦСКА! И тоже 4-1 (0:4, 2:1, 3:2 ОТ, 2:1, 6:3). Лидерами в этих матчах по результативности были Степан Никулин (0+4), Денис Алексеев (3+0) и Александр Елесин (2+1). Похожая картина, как и у «Ястребов», только с меньшим количеством.

Железнодорожники начинают эту серию на выезде. В этом сезоне команды обменялись домашними победами с одинаковым счётом 4:1. А что сейчас? И ярославцы, и омичи находятся в отличной форме. Но стиль игры у них разный. И в первой встрече чуть сильнее будет «Авангард». Он победит и откроет счёт в серии», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».