«Динамо» Москва — «Трактор»: ставка Анатолия Емелина на встречу Кубка Гагарина

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Трактор».

Ставка: победа «Динамо» за 1.97.

«В сезоне-2012/2013 команды играли между собой в финале Кубка Гагарина. И тогда динамовцы выиграли свой второй трофей подряд. С тех пор пути москвичей и челябинцев в плей-офф не пересекались. Для этого нужно было выйти в финал. На этот раз перекрёстный формат матчей на выбывание свёл эти клубы в четвертьфинале.

В первом круге подопечные Алексея Кудашова, между прочим, победители регулярки, с трудом взяли верх над минским «Динамо» — 4-2 (4:1, 4:3, 1:3, 3:2 ОТ, 1:2 ОТ, 3:1). Седрик Пакетт (3+2), Никита Гусев (1+3), Артём Ильенко (1+3) были лидерами по результативности в этих играх у москвичей.

Ну а «Трактор» под руководством Алексея Заварухина взял верх над уфимским «Салаватом Юлаевым», имевшим домашнее преимущество – 4-2 (3:2, 1:4, 3:2, 2:3, 2:1, 4:2).

Максим Шабанов (1+3), Антон Бурдасов (1+3), Чарльз Робинсон (3+0) и их партнёры теперь готовы к новым достижениям.

В этом сезоне «Динамо» дважды обыграло «Трактор» в регулярном чемпионате — 4:3 Б дома и 4:2 в гостях.

Логично, что москвичи начнут эту серию с победы», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».