«Атлетико» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетико» — «Барселона».

Ставка: ничья за 3.70.

«Атлетико» проведет матч с «Барселоной». Обе команды выступают довольно нестабильно, не могут выйти на серию побед. Хотя в четвертьфинал ЛЧ они обе прошли. Не вижу тут фаворита.

«Барселона» находится в шаге от того, чтобы занять второе место в чемпионате Испании. Сейчас «Жирона» опережает ее всего лишь на одно очко. И учитывая частые поражения команды со второй позиции, у подопечных Хави есть реальный шанс на подъем в турнире. Тем более что «сине-гранатовые» неплохо выступают и давно не проигрывают. В последних турах они только дважды потеряли очки — 3:3 с «Гранадой» и 0:0 с «Атлетиком».

Также на неделе «Барселона» проводила очень важный ответный матч с «Наполи» в 1/8 финала ЛЧ. Учитывая то, как сезон проходит для команды Хави, ей было действительно важно попасть в четвертьфинал. В первом матче игра у них была примерно равной — 1:1. Но вот у себя дома каталонцы уже разобрали соперника — 3:1.

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«Атлетико» тоже будет представлять Испанию в четвертьфинале Лиги чемпионов. Причем соперник в 1/8 у него был сложнее, чем у «Барселоны» — прошлогодний финалист «Интер». В ответной встрече подопечным Симеоне нужно было отыгрывать один мяч. Клуб сыграл хорошо у себя дома — их противостояние дошло до серии пенальти, где выиграл уже «Атлетико».

Но вот в Ла Лиге ситуация у «матрасников» чуть сложнее. Они все еще идут на четвертой строчке, но отрыв от нижестоящего «Атлетика» уже составляет два балла. А от «Барселоны» «Атлетико» отделяют значительные шесть очков. Не уверен, что клуб поборется за третье место — в Примере он слишком часто начал терпеть неудачи.

Я тут склоняюсь к ничьей. Команды хорошо выступают, не так часто проигрывают. Да, «Атлетико» в этом плане менее стабилен, в сравнении с «Барселоной». Но после победы над «Интером» команда Симеоне будет окрыленной. Каталонцам вряд ли удастся выиграть у нее», — приводит слова Мостового «ВсёпроСпорт».

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