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«Интер» — «Наполи»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

«Интер» — «Наполи»: ставка Александра Мостового на матч Серии А
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Интер» — «Наполи».

Ставка: ничья за 4.30.

«Интер» и «Наполи» сыграют в 29-м туре чемпионата Италии. Пару дней назад миланцы обидно вылетели из Лиги чемпионов. Думаю, всю злость клуб теперь выместит на неаполитанцах. Но не факт, что хозяева поля победят.

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Казалось, что в их паре с «Атлетико» в 1/8 финала ЛЧ «Интер» был фаворитом с небольшим преимуществом. Уж слишком грозно выглядели подопечные Индзаги. В первом матче они и выиграли, хотя забили мало — 1:0. А надо было выигрывать с более крупным счётом, ведь в ответной игре в Мадриде «Атлетико» уже сам бежал вперёд. В итоге противостояние дошло до серии пенальти, где удача улыбнулась уже команде Симеоне. А прошлогодний финалист вылетел на стадии 1/8 финала.

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В остальных матчах недавно «Интер» не позволял сомневаться в своём уровне. Клуб является главным и, по сути, единственным претендентом на скудетто в Италии. Преследователи сильно отстали от подопечных Индзаги. А вот «Наполи» пытается «зацепиться» за еврокубки. Пока что с 44 очками клуб идет на седьмой строчке. Но его разрыв с вышестоящей «Аталантой» составляет всего три очка.

После прихода Кальцоны «Наполи» стал играть более уверенно, редко проигрывает в Серии А. Да, команда вылетела из Лиги чемпионов от «Барселоны». Но там, конечно, не хватило уровня неаполитанцам. В первой игре они ещё навязали борьбу каталонцам (1:1), но во второй — их уже раздавил испанский гранд (1:3).

Италия - Серия А . 29-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В целом я тут чуть больше верю в победу хозяев поля. Однако «Интер» явно не рассчитывал на такой ранний вылет из ЛЧ. Это его сильно выбьет из колеи. «Наполи» может воспользоваться состоянием соперника и заработать очки», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

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