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«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Атлетико» — «Барселона».

Ставка: ничья за 3.70.

«Дома «Атлетико» играет очень-очень прилично, и в этом сезоне дома проиграл только один матч.

Что касается матчей «Атлетико» и «Барселоны» в последнее время, то «Барселона» трижды обыграла «Атлетико». В обороне команды играют чуть получше, чем в атаке, но мы знаем, что у «Барсы» сейчас серьёзные кадровые проблемы.

Испания - Примера . 29-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Учитывая, что «Атлетико» дома играет очень прилично и в этом сезоне мало кому проигрывает, а «Барселона» нынче играет очень скомкано и очень неровно, я думаю, что лучший вариант на эту игру – попробовать взять ничью. Мне кажется, что «Атлетико» даже небольшой фаворит в этом матче, даже несмотря на то что команда имела на день меньше отдыха. Думаю, что «Атлетико» в Мадриде в состоянии не проиграть нынешним каталонцам. Ну а в победу «Барсы», честно говоря, верится на сей раз с трудом. Поэтому мой прогноз – ничья за 3.70», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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