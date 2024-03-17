«Атлетико» М – «Барселона»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетико» М – «Барселона» в 29-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: «Атлетико» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.15.

«Команды провели хорошие матчи в Лиге чемпионов, яркие, качественные. «Атлетико» вообще прошел очень сильного соперника, которого считали фаворитом. Очень эмоциональной получилась встреча. У «Барсы» все сложилось легче, да и соперник был попроще. Но прошли, молодцы.

Я думаю, команды опустошены после еврокубков. Не думаю, что смогут настроиться в полной мере и показать такой же классный футбол. Тем более в чемпионате больших задач у них нет.

Я оттолкнусь от того, что «Атлетико» просто шикарно играет на своем поле. Результаты впечатляющие, великолепные. Никто не может обыграть мадридцев на их поле. Не думаю, что это удастся «Барселоне». Поэтому поставлю на 1X через тотал меньше 3,5. Как я уже сказал, результативного матча не жду. Тут и 0:0 могут сыграть», — приводит слова Титова «РБ Спорт».