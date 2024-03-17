«МЮ» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на четвертьфинал Кубка Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» в 1/4 финала Кубка Англии сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.50.

«Я сразу вспоминаю матч между этими командами на поле «Ливерпуля», когда огромным преимуществом владели мерсисайдцы, но мяч просто отказывался идти в ворота. Просто необъяснимо, что закончили со счётом 0:0. В повторение я не верю. «Ливерпуль» сейчас шикарно играет, причём во всех турнирах. Разгромили «Спарту» в Лиге Европы. До этого была очень хорошая игра с «Ман Сити», где немножко не повезло.

Но ставить в гостях против «Манчестер Юнайтед», который отдыхал на неделе, всё-таки рискованно. Я возьму «обе забьют». Атака у «Ливерпуля» очень много создаёт, делает это с лёгкостью. Но в обороне надёжности не вижу, особого внимания ей и не уделяют. Там уже как получится. Всё равно забьём больше. Поэтому у «МЮ» на своём поле шансы возникнут. Нужно просто реализовать, тем более возвращается Хойлунд.

Вообще, думаю, что будет 1:2 или 1:3. Но здесь поставлю понадёжнее», — приводит слова Титова «РБ Спорт».