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«Динамо» М — «Трактор»: когда матч, какой счёт в серии, на кого ставить

«Динамо» М — «Трактор»: когда матч, какой счёт в серии, на кого ставить
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18 марта состоится матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Динамо» Москва – «Трактор». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.90. Шансы челябинцев оценили в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Аналитики считают, что матч «Динамо» Москва – «Трактор» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.10. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.88. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы, сыграет 5.90.

Бело-голубые пока совсем не радуют болельщиков. Да и сами хоккеисты вряд ли в восторге от результата, который показывают на протяжении плей-офф КХЛ.

Первый матч с «Трактором» московское «Динамо» проиграло со счётом 2:4. Причём произошло это на домашнем стадионе. Никита Гусев, ставший лучшим бомбардиром в истории КХЛ, не отметился результативными действиями. Неужели дают о себе знать последствия недавней травмы? Если нет, то в чём тогда проблема лидеров бело-голубых?

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
18 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Трактор
Челябинск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Трактор», в свою очередь, был великолепен. Три шайбы «белые медведи» забросили уже в первом периоде, немного поднажали в середине встречи, забив ещё один гол, а затем вовсе сбавили обороты. Челябинцы провели заключительный отрезок в обороне, нанеся всего лишь три броска по воротам. Закари Фукале ни разу не дал поводов для сомнений. Всего за игру он отразил 35 бросков.

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