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«Авангард» — «Локомотив»: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, счёт в серии, ставки

«Авангард» — «Локомотив»: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, счёт в серии, ставки
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18 марта состоится второй матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Авангард» — «Локомотив». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 2.35. Успех ярославцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80.

Букмекеры считают, что второй матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Авангард» — «Локомотив» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.20, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.67. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70. Заключить пари на то, что обе команды забьют в первом периоде, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80.

Первый матч проходил на равных. «Авангард» открыл счёт благодаря большинству, но «Локомотив» сумел перевернуть игру. Железнодорожники вполне могли победить в основное время. В третьем периоде произошёл противоречивый инцидент с отменой заброшенной ими шайбы. Подопечные Игоря Никитина сумели сохранить спокойствие и довести дело до победы в овертайме. Они, по обыкновению, продемонстрировали очень качественную игру в обороне, но в то же время нанесли целых 53 броска в створ.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
18 марта 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Перерыв
0 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Каюмов) – 15:35 (5x5)    

На предыдущей стадии Кубка Гагарина железнодорожники победили уже бывшего чемпиона турнира ЦСКА — 4-1. Мощное нападение армейцев оказалось бессильно перед надёжными защитниками «Локо» и талантом Даниила Исаева. В последних четырёх матчах серии с армейцами он совершил 97 сейвов и пропустил только семь шайб.

У «Авангарда» линия атаки тоже весьма техничная. В отличном тонусе пребывают Рид Буше и Владимир Ткачёв. Американец повторил рекорд Владимира Антипова и Найджела Доуса по количеству заброшенных шайб в первом раунде Кубка Гагарина. В пяти встречах с «Ладой» (4-1) он записал на свой счёт семь голов.

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